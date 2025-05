Centre international de la politique, des beaux-arts et de la culture depuis des centaines d’années, Paris abrite certaines des attractions les plus emblématiques d’Europe. Découvrez les monuments phares, les somptueux hôtels, les peintures, les restaurants, la mode, découvrez Paris en amoureux, en famille, en voyage d’affaires. Paris est une ville aux multiples facettes et il y a de nombreuses façons de la découvrir. Dans ce guide nous vous présentons les plus beaux hôtels parisiens, dans tous les arrondissements de manière à ce que vous soyez au plus proche de vos centres d’attention. Nous vous (...)